Тест на эрудицию: пройдут самые умные

Тест на эрудицию: пройдут самые умные
Фото: www.unsplash.com
Несколько метких вопросов помогут оценить уровень айкью

Простые тесты – отличная возможность выяснить, широк ли ваш кругозор, насколько хорошо вы учились в школе и можно ли отнести вас к интеллектуалам.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут и выяснить, можно ли назвать вас умником.

Тест на эрудицию не только поможет проверить уровень ваших знаний, но и расширит кругозор. Даже если некоторые факты ранее были вам неизвестны – не беда, посмотрев правильный ответ, вы станете немного умнее.



К слову, ранее "Утро.ру" публиковало интересный тест на знание советского кинематографа.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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