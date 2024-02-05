Тест на эрудицию: пройдут самые умные

Несколько метких вопросов помогут оценить уровень айкью

Простые тесты – отличная возможность выяснить, широк ли ваш кругозор, насколько хорошо вы учились в школе и можно ли отнести вас к интеллектуалам.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут и выяснить, можно ли назвать вас умником.



Тест на эрудицию не только поможет проверить уровень ваших знаний, но и расширит кругозор. Даже если некоторые факты ранее были вам неизвестны – не беда, посмотрев правильный ответ, вы станете немного умнее.