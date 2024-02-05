Тест на эрудицию: пройдут самые умные

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Простые тесты – отличная возможность выяснить, широк ли ваш кругозор, насколько хорошо вы учились в школе и можно ли отнести вас к интеллектуалам.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает потратить буквально несколько минут и выяснить, можно ли назвать вас умником.
Тест на эрудицию не только поможет проверить уровень ваших знаний, но и расширит кругозор. Даже если некоторые факты ранее были вам неизвестны – не беда, посмотрев правильный ответ, вы станете немного умнее.
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