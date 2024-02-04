Тест на знание фильмов: как хорошо вы помните золотую классику из СССР

Отгадайте фильм по картинке из эпизода

Как хорошо вы помните вечные творения советских классиков? Все прекрасно знают, как выглядит Женя Лукашин и обстановка квартиры на улице Строителей, 25 из "Иронии судьбы". А как насчет остальных, менее известных подборок?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на знание советских картин по кадрам. Дерзайте!

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание русского языка.