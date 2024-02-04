Тест на знание фильмов: как хорошо вы помните золотую классику из СССР

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Как хорошо вы помните вечные творения советских классиков? Все прекрасно знают, как выглядит Женя Лукашин и обстановка квартиры на улице Строителей, 25 из "Иронии судьбы". А как насчет остальных, менее известных подборок?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти тест на знание советских картин по кадрам. Дерзайте!
А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание русского языка.
Известная личность отказалась критиковать певца