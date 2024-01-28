Простой тест: насколько вы грамотный человек

Простой тест: насколько вы грамотный человек
Фото: freepik.com
Проверьте свои знания

Школьные экзамены у большинства людей давно позади. Но умение правильно писать и знать правила русского языка до сих пор ценится довольно высоко. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить, насколько вы грамотный человек с помощью простого теста.

Задание включает в себя семь вопросов. На них предлагается выбрать один правильный ответ из трех предложенных Попробуйте ответить на все, не допустив ошибки.

Насколько вы образованный человек? Проверьте с помощью теста.

Источник: Ридлайф.ру
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