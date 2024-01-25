Тест: насколько вы образованный человек

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Образование включает в себя самые различные дисциплины. Принято обучать истории, экономике, культуре, философии, географии и литературе. Однако не все знания удается забрать с собой во взрослую жизнь.
Портал Ридлайф.ру подготовил тест, который поможет узнать, насколько вы образованный человек. Восемь вопросов затрагивают основные знания по базовым предметам – сможете вспомнить все из школьной и университетской программ?
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