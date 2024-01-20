Простой тест на грамотность: вопросы на знание русского языка

Попробуйте ответить на все правильно

Если раньше грамотными могли быть только люди высокого сословия, то сейчас это доступно каждому. Только не всем удается усвоить все правила и нормы русского языка. Проверьте свою грамотность с помощью простого теста от портала Ридлайф.ру.

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