Тест для книгочеев: отгадайте писателя по их музам

Тест для книгочеев: отгадайте писателя по их музам
Scherl/www.globallookpress.com
Как хорошо вы знаете о русских и зарубежных классиках?

Как хорошо вы знаете литературную классику и ее творцов? Назовете ли музу Эриха Марии Ремарка? А кто был вдохновителем Александра Блока?

Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест на знание этих фактов о русских и зарубежных классиков. На многие вопросы можно ответить правильно, не зная этих фактов – используйте свою внимательность и подумайте, к какой эпохе относится тот или иной портрет или фотография.


Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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