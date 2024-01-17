Тест для книгочеев: отгадайте писателя по их музам

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
905 новости
Как хорошо вы знаете литературную классику и ее творцов? Назовете ли музу Эриха Марии Ремарка? А кто был вдохновителем Александра Блока?
Портал "Ридлайф.ру" предлагает вам пройти тест на знание этих фактов о русских и зарубежных классиков. На многие вопросы можно ответить правильно, не зная этих фактов – используйте свою внимательность и подумайте, к какой эпохе относится тот или иной портрет или фотография.
Белов не считает артиста выдающимся
Звезда театра и кино не смогла победить тяжелую болезнь