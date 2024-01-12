Тест: простые вопросы на кругозор в географии

Знаете, где находится Беловежская пуща?

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Всего девять вопросов и три варианта ответа, в которых вам предстоит правильно указать, где снимали знаменитые фильмы "Аватар" и "Властелин колец", а также где находится Беловежская пуща. Попробуйте свои силы.

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