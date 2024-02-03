Тест на знание русского языка: насколько вы грамотный человек

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В русском языке обилие многосоставных слов – и как правильно их писать знают далеко не все. В некоторых случаях следует указывать все слитно, в других – через дефис. А порой все и вовсе нужно отделять друг от друга. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить свои знания и выяснить, насколько вы грамотный человек.
В тесте на знание русского языка всего семь вопросов, где нужно выбрать один правильный вариант ответа из трех. Вспоминаем задания из школьной программы и решаем, слитно пишется слово или нет. Попробуйте ответить на все правильно.
Сможете найти ошибки русского языка в примерах? Проверьте свои знания с помощью теста.
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