Тест на знание русского языка: насколько вы грамотный человек

Попробуйте написать все слова правильно

В русском языке обилие многосоставных слов – и как правильно их писать знают далеко не все. В некоторых случаях следует указывать все слитно, в других – через дефис. А порой все и вовсе нужно отделять друг от друга. Портал Ридлайф.ру предлагает проверить свои знания и выяснить, насколько вы грамотный человек.

В тесте на знание русского языка всего семь вопросов, где нужно выбрать один правильный вариант ответа из трех. Вспоминаем задания из школьной программы и решаем, слитно пишется слово или нет. Попробуйте ответить на все правильно.

Сможете найти ошибки русского языка в примерах? Проверьте свои знания с помощью теста.