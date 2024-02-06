Дерматологи назвали эффективный способ борьбы с прыщами

Дерматологи назвали эффективный способ борьбы с прыщами
Фото: www.unsplash.com
Для решения проблемы нужен системный подход

Покраснение кожи, сыпь и прыщики – то, что может сильно расстроить как женщин, так и мужчин. Особенно, если несовершенства появляются прямо на лице. Западные дерматологи поделились эффективным способом быстро избавиться от акне.

Как отмечает портал "Ридлайф.ру", в этом вопросе очень важен системный подход. Американские эксперты подчеркивают, что нужно использовать местные средства (мази, сыворотки и крема) вместе с медикаментами, которые принимаются перорально.

Можно использовать средства с салициловой кислотой, перекисью бензоила и другими эффективными компонентами. В любом случае, перед лечением необходимо пройти обследование и получить рекомендацию врача.

Источник: Мedicalxpress.com ✓ Надежный источник

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