Дерматологи назвали эффективный способ борьбы с прыщами

Для решения проблемы нужен системный подход

Покраснение кожи, сыпь и прыщики – то, что может сильно расстроить как женщин, так и мужчин. Особенно, если несовершенства появляются прямо на лице. Западные дерматологи поделились эффективным способом быстро избавиться от акне.



Как отмечает портал "Ридлайф.ру", в этом вопросе очень важен системный подход. Американские эксперты подчеркивают, что нужно использовать местные средства (мази, сыворотки и крема) вместе с медикаментами, которые принимаются перорально.



Можно использовать средства с салициловой кислотой, перекисью бензоила и другими эффективными компонентами. В любом случае, перед лечением необходимо пройти обследование и получить рекомендацию врача.

