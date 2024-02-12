Российский препарат для лечения диабета появился в аптеках

Отечественная фарминдустрия способствует укреплению здоровья нации и развитию экономики

Обеспечение населения доступными и эффективными лекарственными препаратами является одной из ключевых задач государства. Российская фармацевтическая промышленность в последнее время активно развивается, выпуская на рынок как качественные аналоги, так и уникальные препараты для лечения различных заболеваний. Так компания "Промомед" получила разрешение на выпуск лекарства от сахарного диабета 2-го типа "Квинсента" на основе семаглутида. Препарат уже доступен для приобретения в аптеках.

"Квинсента" представляет собой преднаполненную шприц-ручку. При использовании очень важно соблюдать титрацию (расчет дозировки). Препарат доступен в двух формах выпуска, поэтому начинать лечение рекомендуется с 0,25/0,5 мг.

Важной особенностью данной шприц-ручки является ее конструкция. Если препарата в ней содержится меньше, чем рекомендованная дозировка, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совместится с указателем. Это означает, что необходимое количество лекарственного вещества не было получено. При этом селектор дозы покажет дозировку препарата, которая должна быть введена до полной дозы из новой шприц-ручки.