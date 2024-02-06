Мизулина заставила студента извиниться за слова про долг Родине

Парня возмутило, что его обязывают идти в армию

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина встретилась со студентами Уральского федерального университета и ответила на их вопросы. Одного из них, который сделал резкое заявление о срочной службе, она заставила публично извиниться.

Парень заявил, что в стране нужно отказаться от призыва, а блогер Даня Милохин не должен идти в армию.

"Какой долг я должен Родине отдать, если я его не занимал?", – возмутился он.

Студент отметил, что очень многое в социальной сфере было оплачено налогами, и его служба в армии для этого абсолютно не нужна. Срочники, по его словам, бесполезны, поскольку после дембеля их приходится всему учить заново.

К дискуссии подключились другие студенты, которые заявили, что государство не обязано давать человеку здравоохранение, образование и свободу слова.

Позже говорить начала Екатерина Мизулина. Она отметила, что парню нужно извиниться за свои слова про срочников до того, как его привлекут к ответственности. Студент последовал совету и отметил, что не боится отчисления или армейской службы.