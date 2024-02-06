Ученые предложили ввести новую категорию для ураганов

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В последние 10 лет случилось несколько настолько крутых тропических штормов, что ученые почти растерялись, не зная, к какой категории их отнести. Похоже, назревает создание новой, шестой ступени классификации ураганов.
Самая серьезная на сегодня – категория 5 по шкале Саффира-Симпсона. Это любой шторм с постоянной скоростью ветра не ниже 250 километров в час. Но с годами скорость ветра самых мощных ураганов растет, поэтому американские климатологи склонны предложить ввод новых категорий. Уже имеющиеся не отражают весь спектр разрушений, устраиваемых вызванными этими ураганами наводнений. К тому же климатологи обратили внимание, что сейчас сила шторма оценивается в основном по показателю скорости ветра. А ведь самый серьезный ущерб, как пишет портал "Ридлайф.ру", наносит именно водная масса, обрушивающаяся на города.
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