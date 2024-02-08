Специалист раскрыла уловку маркетологов при продаже хлеба россиянам

Вот что нужно знать при покупке хлеба: маркетологи скрывают это от россиян
Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Специалист Роспотребнадзора рассказала, на какие уловки идут производители

Возглавляющая надзор по гигиене питания управления Роспотребнадзора в Подмосковье Надежда Раева рассказала, на какие уловки идут российские маркетологи, продавая хлеб россиянам.

Оказалось, что многие производители добавляют в состав продукта на упаковке слово "бездрожжевой". Однако без дрожжей сам хлеб не производится. Естественно, в процессе выпекания их в составе не остается – дрожжи подвергаются разрушению при температуре от 60 градусов.

Эксперт указала, что даже при приготовлении продукта на закваске в составе остается мало дрожжей.

А ранее "Утро" рассказывало, в составе каких популярных пельменях отечественных марок по итогам проверки были обнаружены патогены.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник

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