Специалист раскрыла уловку маркетологов при продаже хлеба россиянам

Специалист Роспотребнадзора рассказала, на какие уловки идут производители

Возглавляющая надзор по гигиене питания управления Роспотребнадзора в Подмосковье Надежда Раева рассказала, на какие уловки идут российские маркетологи, продавая хлеб россиянам.

Оказалось, что многие производители добавляют в состав продукта на упаковке слово "бездрожжевой". Однако без дрожжей сам хлеб не производится. Естественно, в процессе выпекания их в составе не остается – дрожжи подвергаются разрушению при температуре от 60 градусов.

Эксперт указала, что даже при приготовлении продукта на закваске в составе остается мало дрожжей.

А ранее "Утро" рассказывало, в составе каких популярных пельменях отечественных марок по итогам проверки были обнаружены патогены.