Специалист раскрыла уловку маркетологов при продаже хлеба россиянам

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Возглавляющая надзор по гигиене питания управления Роспотребнадзора в Подмосковье Надежда Раева рассказала, на какие уловки идут российские маркетологи, продавая хлеб россиянам.
Оказалось, что многие производители добавляют в состав продукта на упаковке слово "бездрожжевой". Однако без дрожжей сам хлеб не производится. Естественно, в процессе выпекания их в составе не остается – дрожжи подвергаются разрушению при температуре от 60 градусов.
Эксперт указала, что даже при приготовлении продукта на закваске в составе остается мало дрожжей.
А ранее "Утро" рассказывало, в составе каких популярных пельменях отечественных марок по итогам проверки были обнаружены патогены.
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