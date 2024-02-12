Российские ученые разработали средство для предотвращения кариеса

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Российские ученые из Омского государственного медуниверситета смогли создать средство, предотвращающее появление кариеса. Речь идет о специальных композициях из геля. Как утверждают создатели, технология помогает справиться с кариозными образованиями еще на стадии пятна, отмечает портал "Ридлайф.ру".
На стадии образования пятна, отмечает источник, предотвращение развитие кариеса остается возможным. Технология также позволяет укрепить стенки эмали и обеспечить зуб необходимыми минералами. Композиция из геля состоит из фтора, кальция и фосфора.
Создатели указывают, что гель удобен для домашнего применения. Естественно, при успешных испытаниях и внедрении разработки в массовое использование он снизит острую необходимость в посещении стоматологии, при соблюдении гигиены полости рта. Гелевые компоненты встраиваются в структуру эмали, а далее все происходит само собой. Сам курс применения средства длится пару недель.
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