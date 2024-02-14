Тест на грамотность: попробуйте не запутаться

Школьные знания быстро забываются

Многие жители нашей страны уверены, что отлично знают русский язык и все правила правописания. Однако если усадить взрослых за школьный диктант, наверняка выяснится, что в знаниях есть серьезные пробелы.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает оценить, насколько хорошо вы помните правила пунктуации. Правильно расставить запятые в приложении бывает не так просто. Стоит отметить, что школьники-отличники зачастую намного лучше справляются с этой задачей.



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