Необычный тест: проверяем способность чувствовать время

Необычный тест: проверяем способность чувствовать время
Фото: www.unsplash.com
Вы всегда легко определяете, который час?

Время – главный ресурс человека. При этом часто оно течет совсем по-разному. Иногда бывает, что часы растягиваются на вечность, а недели пролетают молниеносно.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти необычный тест, который поможет определить, умеете ли вы чувствовать время. Как часто вы попадаете в яблочко, интуитивно предположив, который час?

Простой, но очень любопытный тест займет у вас всего несколько минут, зато поможет определить ваш навык взаимодействия со временем.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось интересным тестом, который в два счета определит уровень вашей грамотности.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник
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