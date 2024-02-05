Быстрый тест на эрудицию: проверьте свой кругозор

Быстрый тест на эрудицию: проверьте свой кругозор
Frank May/www.globallookpress.com
Насколько вы Всезнайка?

Любознательность – та самая черта, которая выделяет человека от остальных. Тяга к знаниям является главной причиной высокого интеллекта у главных мыслителей. 

5 февраля отмечается День эрудита – в связи с этим портал "Ридлайф.ру" предлагает вам проверить свои знания и интеллект с помощью одного небольшого теста.

А ранее мы предлагали читателям пройти тест на знание школьной и университетской программ.

Источник: Ридус ✓ Надежный источник
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