Неожиданная встреча с зеркалом привела кота в ступор – видео

Неожиданная встреча с зеркалом привела кота в ступор – видео
Фото: www.unsplash.com
Пушистый явно не был готов увидеть свое отражение

Многие хозяева повадились шпионить за своими домашними любимцами, вооружившись видеокамерами. Действительно, зарисовки из жизни братьев наших меньших давно стали отдельной категорией контента в социальных сетях – причем востребованность у таких роликов весьма высока.

Очередной звездой интернет-пространства стал милый рыжий котик, который был поражен знакомству со свойствами зеркала. Надо полагать, малыш прогуливался по квартире по своим важным кошачьим делам. В какой-то момент он заметил, что навстречу ему идет другой кот. Малыш решил проверить, что за незваный гость оказался в его доме.

Котик облокотился лапками на зеркало и оказался в ступоре. Неизвестный полностью копировал каждое его движение и не проявлял никакой самостоятельности. За шокированным котиком из-за угла наблюдала его хозяйка. Когда забавный видеоролик оказался в социальных сетях, он набрал много комментариев и реакций. Наблюдать за котиками и собачками можно бесконечно.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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