МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника

МИД предостерег россиян от поездок в Абхазию из-за опасного преступника
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обстановка в республике ухудшилась

Представители главного внешнеполитического ведомства нашей страны обратились с призывом к россиянам воздержаться от путешествий в Абхазию. Выяснилось, что полюбившийся жителям России курорт стал опасен. Поездка туда может закончиться очень неприятными последствиями.

В российском министерстве сообщили, что их обеспокоенность связана с освобождением местного жителя, который несколько лет назад был осужден за жестокое изнасилование. В ведомстве подчеркнули, что мужчина совершил "тягчайшее преступление в отношении российской туристки".

Страшная трагедия разыгралась в 2019-м году. Преступника осудили на девять лет колонии строгого режима, однако в итоге уже отпустили на свободу. Он избил несчастную женщину камнем и изнасиловал ее. На тот момент злодею было 17 лет.

Однако его достаточно быстро выпустили на свободу из-за смягчения приговора. Соответствующее решение было принято верховным судом Абхазии. В МИД обеспокоены из-за случившегося и отмечают, что абхазское правосудие слишком снисходительно отнеслось к преступному деянию местного жителя.

К слову, ранее российская туристка поделилась впечатлениями об отдыхе в Дагестане.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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