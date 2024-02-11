Туристка поделилась впечатлениями об отдыхе в Дагестане: "Будто не в России"

Туристка поделилась впечатлениями об отдыхе в Дагестане: "Будто не в России"
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Кавказ семья поехала, чтобы сэкономить

Девушка по имени Ангелина из Нижнего Новгорода поделилась впечатлениями от отдыха в Дагестане. На кавказский курорт семья с 13-летним ребенком поехала из-за бюджетности направления. Отдых разделили на две части: первые несколько дней провели в Каспийске, остаток отпуска – в Дербенте. 

Цены действительно порадовали туристов, за ночь в отеле платили по 2500-3000 рублей. Первые дни получали удовольствие исключительно от пляжа и моря, рассказала Ангелина. Вода была теплая, а набережная чистая, отметила она. Девушка вспомнила, что на побережье им даже не встречались камни, что очень порадовало семью. 

После пляжного отдыха супруги с ребенком решили насладиться историей кавказской республики. Выбор пал, конечно, на жемчужину Дагестана – Дербент. Ангелина рассказала, что величественные арки, узкие улочки и каменные здания буквально завораживали их. 

"Порой во время прогулок по Дербенту мне казалось, что я не в России", – передала свой восторг туристка. 

Впрочем, недостатки у отдыха тоже были – это сильный запах мусора в городе. Путешественница поделилась, что смрад источали контейнеры, которые были выставлены прямо вдоль моря. 

В Дагестан семья из нижнего Новгорода ездила на своей машине. За весь отпуск заплатили порядка 120 тысяч рублей, поделилась Ангелина. 

Ранее сообщалось, что Турция хочет избавиться от репутации "дешевого курорта". 

Источник: Дзен ✓ Надежный источник
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