Маленькое окошко между кухней и ванной: зачем его встраивали в хрущевках?

Маленькое окошко между кухней и ванной: зачем его встраивали в хрущевках?
Фото: кадр youtube.com
Причина оказалась довольно необычной для современного человека

Помните, как в квартирах старого образца можно было увидеть то самое таинственное окошко между кухней и санузлом? Наверняка, вы не раз задумывались, зачем оно нужно. Действительно, сложно понять современному человеку, для чего это было придумано. Возможно, даже те, кто заезжал в квартиры в далекие 60-е совершенно не догадывались о необходимости проектировки такого окна в стене.

Причина возникновения подобных окошек может показаться, как минимум, странной. А во времена Советского Союза это были стандарты здравоохранения.

Как оказалось, такое окно регулировало уровень попадания солнечного света в ванну и туалет. Это было продиктовано ситуацией, связанной с туберкулезом: в стране боролись с недугом всеми возможными средствами. Окно в стене стало дополнительной возможностью минимизировать риск развития болезни. Поэтому и решили задействовать такой способ в строительстве пятиэтажек.

По расчету проектировщиков домов, солнечный свет при попадании в санузел из кухни через это окно должен был снижать вероятность размножения болезнетворных бактерий. Ведь влажная среда – это как раз то самое место, где инфекция могла распространяться быстрее.

Поэтому в такой архитектурной хитрости была заложена идея, связанная исключительно с заботой о здоровье граждан. Кто бы мог подумать? А вы знали об этом?

Ранее "Утро.ру" писало о том, как убрать затхлый запах из квартиры с помощью копеечного средства. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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