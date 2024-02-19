Сыр всегда будет свежим: 3 секрета хранения

Сыр всегда будет свежим: 3 секрета хранения
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
Эти хитрости помогут вам избежать преждевременной порчи продукта

Нередко случается, что мы выбрасываем продукт из холодильника, едва его купив. Это происходит из-за неправильного хранения. Часто это случается с сыром, который обычно лежит довольно долго. Что нужно учесть, чтобы любимый продукт не испортился раньше времени?

Первое правило хранения. Сыр ни в коем случае нельзя упаковывать в полиэтилен. При этом можно заметить, что часто он продается именно в такой упаковке. Этот искусственный материал не позволяет сыру "дышать". Отсутствие воздуха может плохо отразиться на качестве продукта – появится плесень или посторонний запах. Во избежание этого упаковывайте сыр в пергаментную бумагу и кладите в контейнер.

Второе правило хранения. Соблюдайте температурный режим – от 6 до 8 градусов. Этот диапазон температур наиболее полезен для сыра.

Третье правило хранения. Чтобы на продукте не появилась плесень от влажности, нужно сделать следующее: возьмите кусок сахара и положите его туда, где хранится ваш сыр.

Кстати, еще один лайфхак для хозяек. Чтобы вкусовые качества сыра раскрылись полностью, готовьте его заранее к столу. Нарезку можно сделать за час до подачи, чтобы сыр успел нагреться. Это позволит ему размягчиться и полностью раскрыть свой вкус.

Ранее "Утро.ру" писало, почему яйца строго запрещается хранить в холодильнике.                        

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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