Тест на знание русского языка: вы хорошо учились в школе?

Тест на знание русского языка: вы хорошо учились в школе?
Фото: www.unsplash.com
Даже блестяще образованные люди иногда совершают ошибки

Как известно, русский язык является одним из самых сложных для изучения. На это регулярно жалуются иностранцы, решившие овладеть им. Впрочем, нередко и сами носители совершают досадные ошибки.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти короткий тест, который позволит оценить реальный уровень ваших знаний. К сожалению, вызубренная во время далекой учебы школьная программа может очень быстро выветриться из головы.

Любые знания требуют практики и тренировки. Тест не только проверит уровень вашей эрудиции, но и напомнит, как правильно писать некоторые особенно заковыристые слова.



К слову, недавно "Утро.ру" делилось необычным тестом, который позволяет определить, насколько хорошо вы чувствуете время.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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