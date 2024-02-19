Тест на знание русского языка: вы хорошо учились в школе?

Даже блестяще образованные люди иногда совершают ошибки

Как известно, русский язык является одним из самых сложных для изучения. На это регулярно жалуются иностранцы, решившие овладеть им. Впрочем, нередко и сами носители совершают досадные ошибки.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти короткий тест, который позволит оценить реальный уровень ваших знаний. К сожалению, вызубренная во время далекой учебы школьная программа может очень быстро выветриться из головы.



Любые знания требуют практики и тренировки. Тест не только проверит уровень вашей эрудиции, но и напомнит, как правильно писать некоторые особенно заковыристые слова.