Тест на знание русского языка: вы хорошо учились в школе?

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Как известно, русский язык является одним из самых сложных для изучения. На это регулярно жалуются иностранцы, решившие овладеть им. Впрочем, нередко и сами носители совершают досадные ошибки.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти короткий тест, который позволит оценить реальный уровень ваших знаний. К сожалению, вызубренная во время далекой учебы школьная программа может очень быстро выветриться из головы.
Любые знания требуют практики и тренировки. Тест не только проверит уровень вашей эрудиции, но и напомнит, как правильно писать некоторые особенно заковыристые слова.
Европейцы открещиваются от украинцев
Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".