Тест на знание дикой природы: проверьте себя

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Знать все невозможно, однако именно стремление к расширению кругозора отличает интеллектуального человека. Хорошо образованный, умный собеседник может поразить окружающих знаниями в самых разных сферах. Например, очень интересно узнавать подробности из жизни обитателей дикой природы.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти необычный тест, который позволит узнать нечто новое о пернатых. Вряд ли вы в курсе, какая птица умеет хохотать голосом страшного злодея из кинолент. А еще вы узнаете, на гербе какой страны изображена райская птичка. Простой тест обогатит ваши знания, а займет всего пару минут.
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