Юрист Коломийцев рассказал о штрафе за неправильное хранение удобрений

Какое наказание грозит за удобрения на даче: юрист предупредил россиян
Фото: www.unsplash.com
Желание подпитать огород может обернуться катастрофой

Новый дачный сезон не за горами. Совсем скоро жители нашей страны начнут массово выезжать за город и трудиться на грядках. Однако даже такое невинное и полезное занятие таит в себе опасность. Оказалось, что за удобрения на даче можно получить серьезное наказание.

Просветительскую работу в этом вопросе провел известный российский юрист Сергей Коломийцев. Как оказалось, неправильный подход к хранению минеральных и органических удобрений строго карается по закону. Нормами права предусмотрены штрафные санкции до 7 тысяч рублей.

Юрист пояснил, что минеральные удобрения нужно хранить строго в соответствии с инструкцией на упаковке, при этом они обязательно должны быть размещены в закрытых помещениях, где поддерживается допустимый уровень влаги. Раскладывать мишки с минеральными удобрениям на участке под открытым небом строго запрещено, даже если сверху накинут водоотталкивающий материал.

Органические удобрения можно хранить на воздухе на участке, но для этого должна быть оборудована специальная площадка. Навоз, перегной, торф следует размещать в ямах или хранилищах, которые сверху чем-то прикрываются.

Самое страшное произойдет, если удобрения попадут на соседние участки или в системы водоснабжения – тогда штраф не избежать. Крайне важно следить за удобрениями и ответственно подходить к их хранению.

К слову, ранее россиян предупредили о штрафах за велосипеды и санки в подъезде.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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