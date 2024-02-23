Что любимый питомец говорит о характере хозяина: необычный тест

Что любимый питомец говорит о характере хозяина: необычный тест
Фото: www.unsplash.com
Часто животные очень похожи на своих владельцев

Наверное многие замечали удивительное сходство между домашними питомцами и их хозяевами. Очень часто повадки любимых четвероногих товарищей напоминают поведение их владельцев.

Считается, что люди далеко не просто так выбирают определенных животных. В качестве пушистого сожителя хочется видеть близкое по духу и темпераменту существо.

Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти необычный тест и выбрать зверька, который вам нравится больше всего. Принятое решение кое-что расскажет о вашем характере.



К слову, ранее "Утро.ру" опубликовало тест на знание русского языка.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

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