Что любимый питомец говорит о характере хозяина: необычный тест

Часто животные очень похожи на своих владельцев

Наверное многие замечали удивительное сходство между домашними питомцами и их хозяевами. Очень часто повадки любимых четвероногих товарищей напоминают поведение их владельцев.



Считается, что люди далеко не просто так выбирают определенных животных. В качестве пушистого сожителя хочется видеть близкое по духу и темпераменту существо.



Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти необычный тест и выбрать зверька, который вам нравится больше всего. Принятое решение кое-что расскажет о вашем характере.