Что любимый питомец говорит о характере хозяина: необычный тест

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Наверное многие замечали удивительное сходство между домашними питомцами и их хозяевами. Очень часто повадки любимых четвероногих товарищей напоминают поведение их владельцев.
Считается, что люди далеко не просто так выбирают определенных животных. В качестве пушистого сожителя хочется видеть близкое по духу и темпераменту существо.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает пройти необычный тест и выбрать зверька, который вам нравится больше всего. Принятое решение кое-что расскажет о вашем характере.
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