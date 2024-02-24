Тест на эрудицию: проверьте свой интеллект

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
906 новости
Человек с хорошими знаниями в разных областях неминуемо вызывает восторг и восхищение у окружающих. Людям всегда приятно общаться с интеллектуально развитым человеком, который может поделиться знаниями и рассказать что-нибудь интересное.
Портал "Ридлайф.ру" предлагает выяснить, относитесь ли вы к такой категории граждан. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, вам потребуется выделить всего несколько минут на прохождение быстрого теста.
Конфликт между двумя странами накаляется
Киев остается в центре внимания международного сообщества