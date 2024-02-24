Тест на эрудицию: проверьте свой интеллект

Всегда интересно узнать, насколько вы умны

Человек с хорошими знаниями в разных областях неминуемо вызывает восторг и восхищение у окружающих. Людям всегда приятно общаться с интеллектуально развитым человеком, который может поделиться знаниями и рассказать что-нибудь интересное.



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