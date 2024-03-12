Аналитик Зварич рассказал, что будет со ставками по вкладам

Заманчивые предложения банков заинтересовали многих

После стремительного роста ключевой ставки многие крупнейшие российские банки начали предлагать клиентам хорошие условия на размещение депозитов. Это было связано с тем, что банкам стало выгодно привлекать средства граждан для собственных нужд. Однако ситуация меняется. Так, россиянам рассказали о том, что ставки уже начали постепенно падать.



На это обратил внимание аналитик портала "Банки.ру" Богдан Зварич. Он сообщил, что максимальные предложения 10 крупнейших банков страны стали чуть менее привлекательными, чем еще совсем недавно.



Так, во вторую декаду февраля средняя максимальная ставка составила 14,86%, а уже в третью декаду последнего зимнего месяца соответствующие предложения снизились до уровня 14,79%. Конечно, говорить о резком обрушении ставок пока не приходится, однако прослеживается определенная тенденция.



"Небольшие изменения, которые мы видим, связаны с пересмотром отдельными банками условий по некоторым срокам", – сообщил опытный финансовый аналитик.



К слову, ранее известный финансист предложил революционный способ повысить пенсии.

