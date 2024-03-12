Финансист предложил революционный способ поднять пенсию

Вопросы соцвыплат – больная тема для россиян

При выходе на пенсию многие россияне начинают жаловаться на резкий обвал уровня жизни. Действительно, социальные выплаты в нашей стране не всегда соответствуют ожиданиям граждан и не могут удовлетворить все их потребности. Известный финансовый аналитик Ян Арт высказался по поводу насущной проблемы и предложил революционный способ поднять пенсии.



В первую очередь, эксперт отметил, что проблема пенсионной системы, по его мнению, заключается в том, что фондам не удается грамотно управлять накоплениями, и с годами деньги обесцениваются. Специалист отметил, что раз дела обстоят таким плачевным образом, можно воспользоваться нетривиальным механизмом и, например, просто переводить деньги в доллары.



Арт не стал спорить, что такой призыв во многом является популистским, и в свете последних событий со скачками курсов не особо актуален, однако здесь есть, над чем задуматься. Есть валюты, которые в течение десятилетий демонстрируют стабильность, в то время как темпы девальвации рубля только повышаются.



Также эксперт призвал подойти к вопросу обеспечения пенсионеров со всей ответственностью и пониманием реального положения дел – пожилые люди не должны нуждаться. Арт предложил установить минимальный размер пенсии на уровне минимального размера оплаты труда.

"Сейчас это 19 тысяч рублей, предложено поднять до 35 тысяч. Отлично, давайте до 35 тысяч. Не хватает пенсионной системы, значит, значимая часть бюджета направляется на пенсии. И надо выстроить программу, постепенно уменьшать эту значимую часть бюджета, – заявил финансист.

К слову, ранее было объявлено о новом повышении пенсий в России.

