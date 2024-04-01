Роднина назвала размер своей пенсии

Отказываться от работы она пока не планирует

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, какую пенсию получает от государства после выслуги лет. Спортсменка утверждает, что ее размер выплат такой же, как у нормального российского человека – дополнительных денег за спортивные достижения ей не дают.

"Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет", – призналась она.

Сейчас о размерах своей пенсии Роднина особо не задумывается, поскольку у нее есть дополнительные заработки. Спортсменка намеревается и дальше работать, чтобы иметь деньги на жизнь. И она не знает, хватило бы ей одной лишь пенсии в противном случае.

Ранее юморист Леон Измайлов рассказал, что тоже получает пенсию в 30 тысяч рублей. И этой суммы ему недостаточно для того, чтобы покрывать расходы на повседневные нужды. Прожить ему помогают авторские отчисления и накопления, которые он сумел собрать за время своей активной творческой деятельности.