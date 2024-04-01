Роднина назвала размер своей пенсии

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, какую пенсию получает от государства после выслуги лет. Спортсменка утверждает, что ее размер выплат такой же, как у нормального российского человека – дополнительных денег за спортивные достижения ей не дают.
"Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет", – призналась она.
Сейчас о размерах своей пенсии Роднина особо не задумывается, поскольку у нее есть дополнительные заработки. Спортсменка намеревается и дальше работать, чтобы иметь деньги на жизнь. И она не знает, хватило бы ей одной лишь пенсии в противном случае.
Ранее юморист Леон Измайлов рассказал, что тоже получает пенсию в 30 тысяч рублей. И этой суммы ему недостаточно для того, чтобы покрывать расходы на повседневные нужды. Прожить ему помогают авторские отчисления и накопления, которые он сумел собрать за время своей активной творческой деятельности.
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