Россиянам назвали способ увеличить пенсию

С помощью нехитрых приемов можно существенно "подрастить" сумму выплаты

В этом году в нашей стране включилась система долгосрочных сбережений, в которую входят признаки сразу нескольких финансовых операций: вкладов, пенсионного страхования, инвестиционных счетов.

Эта система является одновременно сберегательным и накопительным инструментом, в котором активно участвует государство. Этот инструмент позволяет вынуть нужную сумму в случае серьезных проблем в жизни, а также иметь дополнительные средства по наступлении пенсионного возраста.

Председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что правила нового инструмента требуют минимум 15 лет участия в программе, в течение которых будут производиться взносы в НПФ.

В итоге каждый вложенный гражданином рубль получит "нагрузку" в такой же сумме от государства. То есть в течение трех лет ежегодно можно вкладывать 36 тысяч рублей и получать столько же. На каждый рубль, внесенный от гражданина. Минимальная сумма для вступления в программу – разовый взнос от двух тысяч рублей в год.

По наступлении пенсионного возраста можно будет воспользоваться сбережениями. Например, получать дополнительную сумму ежемесячно или получить разовую выплату. Забирать деньги раньше можно только в случае необходимости оплаты дорогого лечения или потери кормильца.

В остальных случаях не только теряется полученная от государства сумма, но и потребуется возместить налоговый вычет. Но получить то, что было вложено, можно когда угодно.

Ранее мы писали, что за пенсионерами с банковской картой будет установлено самое плотное наблюдение с целью исключить случаи мошенничества.

