Названы самые желанные для жизни на пенсии города России

Оказалось, что большинство хочет жить на море

Сервисы СберНПФ и "Работа.ру" провели опрос среди россиян. Специалисты выяснили, куда и почему граждане хотят переехать после выхода на пенсию. Оказалось, что каждый третий житель России мечтает сменить место жительства, выйдя на заслуженный отдых.

Так, большая часть опрошенных заявила, что хотели бы жить на море. Поэтому в списке лидировал город Сочи, переехать в который пожелали 26 процентов, передает телеканал "360". Примечательно, что в прошлом году его выбрали на 3 процента меньше.

Достаточно часто россияне упоминали такие города, как Анапа, Краснодар и Минеральные Воды. По 13 процентов набрали Ессентуки и Пятигорск. Среди населенных пунктов, в которых хотели бы поселиться россияне, значился и Кисловодск. Желание переехать в этот город изъявили 10 процентов опрошенных.

Были и те, кто мечтает перебраться в столицу, это порядка 12 процентов участвующих в опросе. Бродить по мощеным улочкам Санкт-Петербурга после обеденного сна хотели бы 14 процентов голосовавших. На последнем месте оказался Калининград, жизнь на Балтийском побережье предпочли бы 9 процентов россиян из числа участников опроса.

Сообщается, что при выборе "города мечты" жители России в первую очередь ориентировались на комфортность климата. И только потом на благоустроенность города, инфраструктуру и спокойный ритм жизни.

Ранее россияне назвали самый комфортный город для бюджетных путешествий по стране.