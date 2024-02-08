Названы самые частые травмы во время секса

В опросе участвовали 2 000 человек

Приятные ощущения и близость с партнером — то, чего ожидают все от занятий любовью. Однако нередко после секса можно оказаться не в блаженном экстазе, а на кушетке доктора. В Британии провели опрос населения и выяснили список самых распространенных секс-травм.

Так, оказалось, что среди 2 000 человек 37 процентов получали увечья во время секса. Занятие любовью окончилось неприятностью для мужчин и женщин от 35 до 44 лет. Впрочем, выяснилось, что мужчины страдают от этого немного чаще, чем дамы.

Первые строчки списка секс-травм открывают небольшие ссадины, синяки и стертая об ковер кожа. Также британцы часто жаловались на растяжения мышц. Больше 20 процентов опрошенных заявили, что страдали инфекциями мочеиспускательной системы. 16 процентов сталкивались с травмами спины, а 11 — с разрывом влагалища.

Реже мужчины и женщины жаловались на геморрой после жаркой ночи — порядка 6 процентов, и 5 процентов сообщили об анальном разрыве. 3 процента респондентов рассказали, что оказались на больничной койке из-за перелома пениса и застрявших в нем предметах. Еще два процента опрошенных после секса оказались в кабинете рентгенолога, так как страсть привела к переломам.

Что касается орального секса, то от него мужчины, как оказалось, страдают чаще, чем женщины.

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