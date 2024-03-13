Россияне массово скупают два товара перед дачным сезоном

Спрос вырос в разы по сравнению с прошлым годом

Россияне начали заранее готовится к дачному сезону и массово сметают с полок магазинов почву и семена. По сравнению с первыми месяцами предыдущего года, интерес к этим товарам вырос в разы. Об этом сообщил отдел статистики крупного интернет-магазина товаров для быта и огорода "ВсеИнструменты.ру".

Так, в этом году на 120% больше россиян хотят выращивать цветы. Это в два раза больше, чем в эти же месяцы в прошлом году. Особенно востребованы семена в Челябинской, Ростовской, Свердловской и Московской областях, а также в Пермском крае.

Пока одни сажают цветы, други уже собираются выращивать рассаду. Аналитики отмечают, что такие семена в прошлом году покупали на 115% реже, чем в этом. Активнее всего планируют заниматься урожаем овощей дачники из Омской, Ростовской, Московской и Нижегородской областей. Также спросом семена на рассаду пользуются в Краснодарском крае.

Лидерами по покупке грунта стали нижегородцы, пермяки, петербуржцы, новосибирцы и москвичи. Увеличив в общей сложности спрос на этот вид товара на 125%.

Между тем в России начали скупать чеснок. С начала 2024 года спрос на этот продукт резко вырос на 15%, если сравнивать с первыми месяцами прошлого года. При этом цена на товар не падала, а, наоборот, повысилась более чем вполовину. Эксперты рассказали, с чем связан такой ажиотаж вокруг этого продукта.