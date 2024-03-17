Мужчина заявил жене, что изменил ей из-за традиции

Неверный муж шокировал супругу объяснениями своей измены
Фото:freepik.com
Пара была в браке 12 лет

Женщина узнала о неверности своего мужа, с которым в браке уже 12 лет, от давнего приятеля мужчины. Они встретились случайно, и выяснилось, что супруг изменил ей во время мальчишника. Об этом она рассказала на платформе Reddit, упомянув, что у них трое детей. Обманутая женщина заявила, что оправдания мужа ее шокировали. 

Автор поста рассказала, что знала о свадебной вечеринке мужа, но без подробностей. Супруг рассказывал, что он с друзьями был в стриптиз-баре. Напившись, он уснул в отеле неподалеку. Однако старый приятель неверного мужа освятил новые подробности той ночи. Оказалось, что перед тем, как предаться сновидениям, жених развлекался с проституткой. 

Узнав об этом, женщина возмутилась и обвинила мужа в измене. Однако благоверный заявил, что ничего плохого он не сделал и это классический сценарий американского мальчишника. Автор поста обратилась к пользователям форума, попросив объяснить ей, действительно ли есть такая традиция в западной стране. Сама женщина – иностранка и выросла с другими ценностями. 

Впрочем, женщину заверили, что супруг ее нагло обманывает и не все предсвадебные вечеринки проходят именно так. Подтвердили это как женщины, так и мужчины, которые тоже устраивали мальчишник, но не изменяли. 

Ранее сообщалось, что женщина стала долларовой миллионершей из-за шуточного подарка мужа. 

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
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