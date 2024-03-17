Назван овощ с противовоспалительным эффектом

Назван овощ с противовоспалительным эффектом
Фото: www.unsplash.com
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Полезный продукт доступен каждому

Вряд ли найдется человек, который не согласен с тем, что правильное питание является основой здоровья. Очень важно, чтобы в ежедневный рацион входили продукты, которые дают организму все необходимые строительные материалы, а также защищают различные системы от заболеваний.

Известный российский врач-онколог Елена Смирнова рассказала о продукте, который обладает ярко выраженным противовоспалительным свойством. Как оказалось, употребление в пищу полезных овощей может помочь в борьбе с воспалительными процессами в организме.

Такого эффекта добиваются за счет антиоксиданта ликопена – именно он зарекомендовал себя как отличное противовоспалительное средство. Данное вещество в изобилии содержится в арбузах и гуаве, однако эти продукты далеко не всегда можно встретить на прилавках в российских магазинах.

К счастью, есть вкусный и доступный каждому овощ, который также обладает полезным антиоксидантом и может быть использован в качестве противовоспалительного средства. Речь идет о знакомом каждому помидоре. Врач советует почаще употреблять этот овощ, который также богат клетчаткой, необходимой для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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