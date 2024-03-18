Забивают печень сахаром: медик предупредил о вреде покупных соков

Забивают печень сахаром: медик предупредил о вреде покупных соков
Фото: Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
От такого напитка лучше воздержаться

Гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал о вреде покупных соков, которые полна "сахара и обмана" в виде красителей, консервантов и кислот. В итоге натуральный сок превращается при производстве в сладкую ароматизированную жидкость.

Многие, указал медик, практикуют употребление соков временами вместо полноценного приема пищи, что в итоге может негативно отразиться на состоянии печени. При полноценном обеде питательные вещества поступают и расходуются организмом в медленном, поступательном темпе. А вот при употреблении сладкого сока это происходит мгновенно. Сахар отправляется в печень, которая откладывает энергию в виде жира.

Вялов указал, что более безопасный вариант – свежевыжатый сок, богатый клетчаткой. Она замедляет всасывание сахара. Однако к такому напитку нужно относиться с осторожностью.

По словам специалиста, свежеприготовленные соки более безопасны, так как содержат клетчатку, помогающую замедлить всасывание сахара. Однако и с этим напитком стоит быть аккуратнее – гораздо полезнее будет съесть фрукт целиком. Например, на десерт после каши и вареного яйца (оптимальное сочетание продуктов на завтрак).

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова привела свой пример: в одном стакане апельсинового сока два больших или три средних апельсина. Очевидно, что за один раз человек употребить столько фруктов сложно, зато выпить стакан сока, а то и два, – запросто.

При этом, отмечает врач, "в соке практически нет клетчатки, она вся остается в жмыхе".

"Выпивая стакан сока, мы получаем сразу большое количество легкоусвояемых простых углеводов. И тем самым резко негативно воздействуем на углеводный обмен и метаболизм печени", – подводит итог эндокринолог.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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