Американка узнала об измене мужа в прямом эфире на радио

Американка узнала об измене мужа в прямом эфире на радио
Фото: freepik.com
Неприятное известие женщина получила прямо во время шоу

Жительница Детройта приняла участие в радиоэфире, поделившись с ведущими своей болью. Она подозревала мужа в изменах, однако доказать ничего не могла, а на прямые вопросы супруг отвечал уклончиво и обвинял жену в чрезмерной фантазии.

Однажды подозревающая измену жена обнаружила в машине мужа буклет спектакля и предположила, что тот отправился развлекаться с соперницей. Сотрудники радиостанции предложили удостовериться в адюльтере мужчины.

Один из диджеев тут же сделал звонок проверяемому представившись менеджером магазина цветов, который устраивает в рекламных целях акцию. Якобы в рамках этого уникального суперпредложения кто угодно мог отправить один букет, указав, кому он собирается организовать доставку подарка. Ничего не подозревающий изменщик охотно согласился на участие в акции, однако букет попросил доставить не законной супруге, а вовсе даже посторонней даме.

Кроме того, он доверчиво наговорил голосовой мессендж, который должны были отправить вместе с подарочным акционным букетом, и озвучил признание своей любовнице прямо в эфире. А когда узнал, что его разыграли, принялся невнятно бормотать оправдания. Как дальше развивались отношения в любовном треугольнике, пока никто не знает.

Источник: Lad bible ✓ Надежный источник
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