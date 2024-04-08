В Подмосковье подписали более 300 договоров на летние веранды

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Сезон летних веранд в Подмосковье стартовал с началом апреля, и на данный момент в регионе число договоров на их установку составило 322. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Запрос на сезонные площадки предприятий индустрии питания в Подмосковье был всегда. Рестораторы отмечают, что ежегодно спрос на столики под навесом увеличивается. Веранды сейчас – это визитная карточка области, позволяющая развивать гастрономический туризм. Уже на 1 апреля 2024 года заключено 322 договора",
– подчеркнул заместитель председателя Правительства Подмосковья – министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.
За грядущий летний сезон в регионе установят более 500 веранд у кафе, ресторанов и фастфуд-заведений, которые расположены на улицах городов Подмосковья, на набережных и в парках, добавили в ведомстве.
При этом открытие летних веранд в регионе стало удобным и прозрачным для бизнеса благодаря онлайн-услуге, разработанной Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С ее помощью подписать договор на размещение летней веранды можно всего за два часа на региональном портале госуслуг.
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