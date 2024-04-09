Шукшина раскритиковала губернатора Оренбургской области

"Народ пока терпит": Шукшина высказалась о происходящем в России
Мария Шукшина. Кадр: YouTube.com
Артистка раскритиковала ситуацию в Орске

Актриса Мария Шукшина в последнее время больше уделяет внимания важным общественным темам, чем своей творческой карьере. Одной из последних, о которых высказалась знаменитость, стал потоп в Орске.

Шукшина отреагировала на недавнее видео, на котором губернатор Оренбурской области Денис Паслер приехал для общения с пострадавшими от новоднения. Собравшиеся люди решили снимать встречу на видео, опасаясь, что после нее они не смогут ничего доказать. В ответ глава региона приказал убрать телефоны и заявил, что все смогут увидеть задокументированным в СМИ.

Подобная манера общения не понравилась Шукшиной. Она раскритиковала представителей региональных властей, выразив мнение, что Паслер пришел на встречу явно не для того, что помочь собравшимся гражданам.

"Он с теми, кому хочет помочь, так не разговаривает. Значит, цель такого приезда – другая... Когда же они наконец-то поймут? Народ без них проживет, а они без народа нет! Народ пока терпит..." – написала артистка.

Ее точку зрения поддержали также и россияне, которые раскритиковали губернатора за произошедшую трагедию и способы ее разрешения.

На прошлой неделе из-за сильного паводка не выдержала дамба, которая защищала от разлива реку Урал. В результате город Орск оказался затоплен, под угрозой Курганская область, где поднялся уровень реки Тобол. Компания, которая отвечала за ремонт водосооружения, заявила, что к трагедии могли привести грызуны.

Источник: Telegram
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