Мать будет в бешенстве: дочь Шукшиной опубликовала откровенное фото

Мать будет в бешенстве: дочь Шукшиной опубликовала откровенное фото
Фото: соцсети
Девушка похвасталась своими спортивными достижениями

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна давно увлеклась бодибилдингом. Девушка активно тягает тяжелые веса в спортзале, чтобы накачивать мышцы и выглядеть эффектно как в одежде, так и без. Результатами она регулярно делится в соцсетях.

Недавно Анна сделала новую откровенную публикацию, на которой решила раздеться на публику. Девушка облачилась в наряд, который состоял исключительно из лент, едва прикрывавших пикантные части ее тела. Она смотрела на свое отражение в зеркале, согнув ногу и показывая свои оголенные ягодицы. Также спортсменка выставила большую татуировку на спине.

Фото: соцсети

Комментарии к фотографии Анна Шукшина предусмотрительно закрыла – вероятно, опасаясь критики со стороны общественности по поводу своего увлечения бодибилдингом.

Некоторое время назад источники, близкие к знаменитому семейству рассказывали, что Мария Шукшина не одобряет увлечение дочери. Не исключено, что после этой публикации мать Анны и вовсе будет в бешенстве, ведь, как известно, актриса является ярым борцом за моральные ценности. Она даже настаивала на том, что Киркорова нужно лишить родительских прав после его участия в "голой" вечеринке. При этом откровенные фото своей наследницы артистка не комментирует.

Источник: соцсети
По теме

Звезду российских сериалов Руденко могут посадить в тюрьму

Артиста поймали с наркотиками

Вышвырнутый Эрнстом Дибров раскрыл отношение к новой работе на ТНТ

Ведущему придется перенастраиваться на другой формат

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей