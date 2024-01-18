Мать будет в бешенстве: дочь Шукшиной опубликовала откровенное фото

Девушка похвасталась своими спортивными достижениями

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной Анна давно увлеклась бодибилдингом. Девушка активно тягает тяжелые веса в спортзале, чтобы накачивать мышцы и выглядеть эффектно как в одежде, так и без. Результатами она регулярно делится в соцсетях.

Недавно Анна сделала новую откровенную публикацию, на которой решила раздеться на публику. Девушка облачилась в наряд, который состоял исключительно из лент, едва прикрывавших пикантные части ее тела. Она смотрела на свое отражение в зеркале, согнув ногу и показывая свои оголенные ягодицы. Также спортсменка выставила большую татуировку на спине.

Комментарии к фотографии Анна Шукшина предусмотрительно закрыла – вероятно, опасаясь критики со стороны общественности по поводу своего увлечения бодибилдингом.

Некоторое время назад источники, близкие к знаменитому семейству рассказывали, что Мария Шукшина не одобряет увлечение дочери. Не исключено, что после этой публикации мать Анны и вовсе будет в бешенстве, ведь, как известно, актриса является ярым борцом за моральные ценности. Она даже настаивала на том, что Киркорова нужно лишить родительских прав после его участия в "голой" вечеринке. При этом откровенные фото своей наследницы артистка не комментирует.