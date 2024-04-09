Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде

Москвичей предупредили о надвигающейся непогоде
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
Городские службы переведены в режим повышенной готовности

Столицу ожидает первая в этом году весенняя гроза. Сопровождаться она будет сильными осадками и ветром. Поэтому жителей и гостей города власти просят быть осторожнее, по возможности оставаться дома, а на улицах держаться подальше от шатких конструкций.

По прогнозу синоптиков, непогода накроет Москву во вторник, 9 апреля, после 19:00 и продлится до утра среды, 10 апреля.

"В столичном регионе ожидаются дождь, местами сильный, гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов",

– сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков . Он подчеркнул, что функционирование систем жизнеобеспечения взято под особый контроль. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

Помимо этого, городскими службами принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.

"Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили",

– подчеркнули в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Источник: Горхозяйство Москвы ✓ Надежный источник

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