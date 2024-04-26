В парках Подмосковья откроют летний сезон

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
В 85 парках Московской области пройдет мероприятия "Открытие теплого сезона", организатором которого выступили Министерство культуры и туризма региона и АНО "МосОблПарк".
Мероприятие пройдет в первый день мая, в развлекательную программу включат балетную постановку, мастер-классы, экскурсии, флешмобы, говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Подмосковья.
Так, в парке Мира в Мытищах "Губернаторский оркестр" выступит с музыкальной программой и постановкой классического балета. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево ожидаются мастер-классы, запуск воздушных змеев и тренировка по волейболу.
В то же время в парке им. Олега Степанова, который расположен в Серпуховском городском округе, представят цветочное шаровое шоу, а в парке усадьбы Кривякино (Воскресенск) состоится плэнер для создания собственных картин.
Гостей также ожидают викторины, творческие воркшопы и лаборатории, говорится в сообщении подмосковного Минкультуры и туризма.
Между знаменитостями нарастает конкуренция
Иванов жил на широкую ногу