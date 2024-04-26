В парках Подмосковья откроют летний сезон

В 85 парках Московской области пройдет мероприятия "Открытие теплого сезона", организатором которого выступили Министерство культуры и туризма региона и АНО "МосОблПарк".

Мероприятие пройдет в первый день мая, в развлекательную программу включат балетную постановку, мастер-классы, экскурсии, флешмобы, говорится в сообщении Министерства культуры и туризма Подмосковья.

Так, в парке Мира в Мытищах "Губернаторский оркестр" выступит с музыкальной программой и постановкой классического балета. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуево ожидаются мастер-классы, запуск воздушных змеев и тренировка по волейболу.

В то же время в парке им. Олега Степанова, который расположен в Серпуховском городском округе, представят цветочное шаровое шоу, а в парке усадьбы Кривякино (Воскресенск) состоится плэнер для создания собственных картин.

Гостей также ожидают викторины, творческие воркшопы и лаборатории, говорится в сообщении подмосковного Минкультуры и туризма.