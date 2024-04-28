Все парки Московской области обработали от клещей

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Работы по обработке подмосковных парков от клещей проводятся, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Об этом говорится в сообщении Минблагоустройства Московской области.
"Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха, и для нас важно не только создавать парки и их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт и безопасность", – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Обработка от клещей включала распыление необходимых средств на траву, деревья и кустарники по всей территории парков Подмосковья, пояснили в Минблагоустройства региона.
При этом процедура проходила утром, а по ее завершении в парках установили информационные таблички. Через полтора месяца парки региона продезинфицируют повторно, добавили в ведомстве.
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