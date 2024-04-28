Все парки Московской области обработали от клещей

Через полтора месяца парки региона продезинфицируют повторно

Работы по обработке подмосковных парков от клещей проводятся, чтобы обеспечить безопасность жителей региона. Об этом говорится в сообщении Минблагоустройства Московской области.



"Всего в регионе 194 парка культуры и отдыха, и для нас важно не только создавать парки и их благоустраивать, но и обеспечивать в них комфорт и безопасность", – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Обработка от клещей включала распыление необходимых средств на траву, деревья и кустарники по всей территории парков Подмосковья, пояснили в Минблагоустройства региона.

При этом процедура проходила утром, а по ее завершении в парках установили информационные таблички. Через полтора месяца парки региона продезинфицируют повторно, добавили в ведомстве.