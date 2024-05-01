Андрей Воробьев посетил в Черноголовке пансионат для пожилых людей

Андрей Воробьев посетил в Черноголовке пансионат для пожилых людей
Фото: Валерий Мельников
Губернатор выразил благодарность сотрудникам пансионата

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совершил визит в пансионат для пожилых людей в Черноголовке, где поздравил их с наступающим Праздником Весны и Труда.

Воробьев выразил благодарность персоналу пансионата за каждодневный труд и помощь одиноким пожилым людям.

"Знаю, что здесь живут легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет. У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья", – отметил глава Подмосковья. 

Губернатор Подмосковья рассказал о новых мерах поддержки для специалистов, работающих с инвалидами, которые планируется ввести с 1 июня, в том числе компенсацию аренды жилья и ежегодные выплаты молодым специалистам.

Во время визита в отделение "Добрый дом Черноголовка" пансионата "Ногинский" Воробьев присоединился к исполнению популярной песни "Подмосковные вечера", подарил ансамблю новый баян, а дворнику – снегоуборочную машину.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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