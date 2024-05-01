Андрей Воробьев в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем

Андрей Воробьев в Черноголовке поздравил ветерана труда с юбилеем
Фото: Валерий Мельников
Губернатор пообщался с именинницей

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с 85-летием ветерана труда Людмилу Ермолову, которая более полувека работала экономистом, начальником отдела кадров, занимала пост секретаря партбюро и избиралась депутатом.

"От всего сердца хочу поздравить Вас с днём рождения! Что пожелать человеку, умудренному опытом, прошедшему такой огромный трудовой и общественный путь – только здоровья, и чтобы близкие всегда были рядом", – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Людмила Ермолова поделилась воспоминаниями о своей жизни и трудовом пути. По её мнению, именно работа в жизни каждого человека имеет определяющее значение .

Помимо этого, она рассказала о своей семье. К сожалению, мужа и старшего сына уже нет в живых. Младший сын вслед за отцом выбрал военную карьеру, и в данный момент участвует в спецоперации.

Ее внуки также следуют в военном направлении. Один из них уже находится на службе, рассказала Людмила Ермолова. 

Отметим, что в Московской области на данный момент проживает около 600 тысяч ветеранов труда. Они получают дополнительные льготы при выходе на пенсию.

Напомним, что для 2,1 млн пенсионеров в регионе предусмотрены бесплатный проезд, доплаты к пенсии, социальная поддержка в виде медицинских услуг и ремонта жилья, а также участие в проекте "Активное долголетие".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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