Александр Кипербанд: от любви к кофе до бизнеса с крупнейшими российскими компаниями

Путь мальчика из приюта из приморского городка до успешного бизнесмена, который занял 15 лет

История Александра Кипербанда похожа на классический фильм про мотивацию и стремление к своей цели, несмотря ни на что. Еще мальчиком он потерял родителей и оказался в детском доме. Шли 90-е, и никто особо не присматривался к ребенку. Со всеми его отправили в коррекционный класс, из которого, впрочем, быстро перевели в "А" класс. Единственного из приюта. Именно с этого и начался долгий путь к финансовой свободе.



Появление мечты и первый бизнес

Именно в школе, в классе с детьми из обычных семей, Александр увидел, что может быть другая жизнь – с игрушками, одеждой, которую выбираешь с родителями. В гостях у одноклассников мальчик всегда спрашивал, кем работают родители? Хотелось понять, куда идти дальше самому, чтобы ни в чем не нуждаться.

В тоже время появился первый "бизнес" – мальчик принес в школу игрушку, подаренную иностранной делегацией. И продал.

А уже в 9 классе решил идти учиться дальше. По родителям одноклассников решил – самый выгодный вариант – железная дорога. Вот только обычно путь выпускника детского дома вел в училище. Куда ему до престижного в то время техникума?

"Пришлось идти через сопротивление руководства, неверие друзей, без поддержки родных. Но – удалось первому из детского учреждения поступить в Уссурийске в Железнодорожный техникум. А на следующей год туда был шквал заявок от других детей. Я горжусь, что доказал, что это возможно", – вспоминает Александр.





Студенчество и новые планы

После долгожданного поступления юноша разочаровался в учебе. Будущая профессия теряла статус, платили на железной дороге все меньше, поэтому Саша начал задумываться о чем-то еще.

"Учился я хорошо, получал повышенную стипендию, но денег все равно не хватало. Поэтому на третьем курсе пошел работать грузчиком. Там познакомился с руководителями базы – братом с сестрой. И тогда понял, что деньги в бизнесе", – рассказывает бизнесмен.

Однако свое дело надо было еще придумать, а потом и денег на открытие заработать. Поэтому он решил учиться дальше. В техникуме ему предложили поступить в хабаровский университет по упрощенной программе, и парень согласился.

"На тот момент это было хорошей альтернативой, да и должность инженера все-таки более руководящая, можно было в дальнейшем рассчитывать на другую зарплату. Однако через несколько лет я убедился, что нормально получать тут тоже не получится, и к 4-му курсу все больше задумывался о собственном деле", - говорит Александр.

В университете парень, кстати, перепробовал себя в нескольких направлениях: побывал в сетевом бизнесе, занимался клинингом, помогал одногруппникам с написанием курсовых работ, пек на продажу вафельные трубочки, пытался пойти тренером в спорт, но все было не то.





Бизнес из любви

Окончательная бизнес-идея пришла на последнем курсе университета, и ей оказался кофе.

"Я вообще всегда сам пил только воду или кипяток. Друзья шутили даже. Но однажды во время прогулки по торговому центру меня очаровал аромат, а потом и вкус кофе. По сравнению с чаем, который я до сих пор практически не пью, кофе более плотный, насыщенный. В общем, это была любовь", – вспоминает Александр.

Но сначала надо было изнутри разобраться, как создавать бизнес. Поэтому будущий бизнесмен устроился на точку, где продавали кофе. За месяц изучил, какое оборудование закупить, какие марки кофе заказывать и так далее – и уволился.

На открытие своего дела было накоплено 100 тысяч рублей. Этих денег хватило, чтобы заказать хорошую кофе-машину, сделать стойку и арендовать место в торговом центре.

"Учиться варить кофе на незнакомом оборудовании пришлось буквально за вечер и уже на следующий день встать за стойку. Первый год был самым сложным – все-таки учиться вести бизнес мне пришлось с нуля самому. А потом понял, что пришло время развиваться и нанимать сотрудников", – рассказывает бизнесмен.

С появлением людей в команде встал вопрос: "чем занять свободное время?". К тому времени Александр сотрудничал с итальянским брендом кофе Pellini, и ребята предложили ему стать их представителем.

"Мы нашли очень хороший способ рекламировать свой кофе. Приезжали в кафе, рестораны, садились и заказывали чашечку кофе. И если понимали, что он не очень – приглашали на разговор руководство", – объясняет Александр.

Дальше все просто – руководителю заведения предлагали сравнить свой кофе и их. Чтобы получить чашечку ароматного напитка, который точно будет отличаться в более выгодную сторону, предварительно мыли кофе-машину. Ведь в аппарате, который забывают мыть, скапливается кофейное масло, которое и портит вкус.





Сотрудничество с крупными брендами

"А потом подвернулась еще одна идея. Мне надо было купить кое-какие детали на кофемашину, и я стал искать у нас компании, которые занимаются ремонтом. Нашел во Владивостоке фирму Rich Group, позвонил, заехал. И увидел, что помимо ремонта машин они сами занимаются обжаркой кофе, продают его в пакетах под своим брендом", - рассказывает бизнесмен.

Сначала Александр начал закупаться кофе, потом, когда решил открыть вторую точку, приехал за оборудованием. А потом обратился с неожиданной просьбой – отремонтировать кофе-машину, только не его, а клиента. "Ко мне периодически обращались с такими просьбами, и я подумал – почему бы и нет? Сначала я просто начал приводить в компанию клиентов из Уссурийска. А потом они предложили мне стать их представителем и самому заняться ремонтом", - вспоминает Александр. Так началось тесное сотрудничество с одним из крупнейших поставщиков кофе, чая и кофейного оборудования на Дальнем Востоке.

"В те годы, а это 2016-2018, у нас практически не было представителей в других городах. И тут на нас самостоятельно вышел Александр, проявил инициативу и стал представлять компанию, причем по всем направлениям: продажа кофе и чая, аренда кофейного оборудования, ремонт и сервисное обслуживание. Это было сотрудничество на самом высоком уровне", – рассказал Алексей Кононец, руководитель компании Rich Group.

Следующая компания, которая обратилась к Александру с предложением о сотрудничестве – крупный мобильный оператор. Сотрудница, которая занималась проведением мероприятий по продвижению услуг сети, оценила качество кофе, который варили в компании бизнесмена. "Она попросила прислать им коммерческое предложение на услуги кейтеринга. На тот момент я даже не представлял, что это такое, но, конечно, согласился. Вечером все изучил, составил предложение и мы начали работать", - улыбается Александр.

В итоге бизнесмен не просто разобрался с новой для себя идеей, но и развил ее в родном городе. С кофейной точкой выезжал на свадьбы, корпоративы, а потом бизнесмен вышел на крупную строительную организацию, которая ежегодно устраивала огромную "Ярмарку строительных компаний" на "Фетисов-арене" во Владивостоке.

"В этот момент я осознал, что не надо стесняться рассказывать о себе, о том, что ты можешь делать. Возможно, людям просто некогда тебя найти и предложить работу. Предлагай сам! А о том, что идея была хороша, говорит то, что нас начали копировать. На тот момент я открыл в Уссурийске новый формат кофе, который подхватили и другие", – подводит итог предприниматель.

