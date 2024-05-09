Андрей Воробьев встретился с ветеранами в Доме правительства Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил День Победы вместе с ветеранами. Встреча прошла в Доме правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы.
В мероприятии приняли участие около 50 гостей – участники войны, партизаны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда.
"Здесь собрались люди необыкновенной судьбы, прошедшие через много испытаний. Я хочу вас всех поприветствовать и поздравить с Днем Великой Победы!", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По завершении встречи в подмосковном правительстве глава региона вместе с ветеранами поехал на Красную площадь.
При этом 88-летняя Клавдия Мальцева, переехавшая шесть лет назад из Донецка, посетила Парад Победы впервые.
А ещё одна ветеран, Альвина Борисова, поделилась воспоминаниями о блокаде Ленинграда и вспомнила радость от первого солнечного дня в городе после долгих месяцев тьмы.
Кроме того, среди приглашенных ветеранов были и те, кто прошел через годы военных испытаний. Мария Рохлина, 99-летняя санитарка-инструктор взвода, вспомнила подвиги в Сталинградской и Курской битвах, а также в освобождении Польши и Чехословакии.
Стоит отметить, что на данный момент в Московской области проживает более 22 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны – пережившие осады многих городов, труженики тыла, узники концлагерей, вдовы и вдовцы погибших.
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