Андрей Воробьев и протоиерей Ткаченко посетили Московский областной хоспис

Московский областной хоспис открыли пять лет назад по инициативе главы региона

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и протоиерей Александр Ткаченко посетили Московский областной хоспис – единственное госучреждение паллиативной помощи детям в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.



"Я хотел бы от всей души вас поблагодарить, как и каждая мама, каждый ребёнок, который здесь находится. Они очень ценят отношение всех работников хосписа", – сказал губернатор Подмосковья врачам.

За почти пять лет работы хоспис оказал паллиативную помощь детям как из Подмосковья, так и из других регионов страны. Она предусматривает, например, лечение в стационаре и на дому, а также обучение родителей правилам ухода.

"Очень важно, что персонал хосписа ведет регистр всех паллиативных пациентов в Московской области – их около 700", – отметил протоирей АлександрТкаченко.

Изначально располагающий всего 10 койками, в настоящий момент хоспис состоит уже из 60 мест. Этому поспособствовало присоединение к нему Коломенского дома ребенка, средства на ремонт которого выделили по поручению губернатора Подмосковья.

По словам главного врача Московского областного хосписа Андрея Ишутина, за время работы учреждение превратилось в настоящий медицинский кластер. Так, сегодня в нем работают две кафедры, проводятся курсы повышения квалификации, добавил он.

Кроме того, в хосписе есть кабинеты ЛФК и массажа, бассейн (в Коломне), игровые комнаты, библиотека, кинотеатр, бизиборды, что способствует созданию дружеской атмосферы и снижает уровень стресса у детей.

Стоит также отметить, что с момента открытия в хосписе сформировали 10 выездных бригад. В прошлом году они совершили порядка 14 тысяч выездов.

Сотрудники хосписа получают поддержку от региона – социальную ипотеку, денежные выплаты по программе "Земский доктор". Некоторым из них предоставляют ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей за аренду жилья.

Напомним, что Московский областной хоспис открыли пять лет назад по инициативе главы региона. За это время более двух тысяч детей получили там помощь.