Как россияне выбирают обручальные кольца: исследование от Sunlight

Как россияне выбирают обручальные кольца: исследование от Sunlight
Фото: пресс-служба
Совместная покупка приносит больше радости будущим молодоженам

Компания Sunlight, лидер на рынке ювелирных украшений в России, провела масштабное исследование, как россияне подходят к выбору и покупке обручальных колец. Итогами опроса и интересными подробностями компания поделилась в преддверии летнего свадебного сезона.

Подготовка к свадьбе в России традиционно связана со множеством особенностей и поверий. К примеру, россияне не склонны связывать себя узами брака в зимний и весенний период. Наименьшее количество браков в году регистрируют в мае, в том числе в связи с поговоркой "В мае жениться – всю жизнь маяться". Самый популярный месяц у молодоженов – август, что связано с удачной погодой и сезонным снижем цен на продукты питания.  

Подавляющее большинство респондентов – около 85% – начинает присматривать обручальные кольца всего за пару месяцев до бракосочетания, причем треть выделяет на это время, когда до торжественного события остается меньше месяца. Только около 5% респондентов сообщили Sunlight, что начали планировать покупку колец за восемь и более месяцев до свадьбы. 

Ключевым фактором при выборе обручального кольца является его дизайн – так сказали 74% опрошенных, почти половина – 54% – в первую очередь обращают внимание на стоимость, а 38% покупателей назвали одним из самых важных моментов качество ювелирного изделия.  В меньшей степени потребители стремятся приобрести эксклюзивное или "авторское кольцо", также мало кого интересует его гипоаллергенность или бренд производителя.

В результате более половины россиян при подготовке к свадьбе выбирают классические обручальные золотые кольца (57%). Еще четверть респондентов отметили, что отдают предпочтение кольцам с бриллиантами. При этом мужчины чаще склонны покупать для себя классические обручальные кольца по сравнению с женщинами. 

При выборе металла почти 95% покупателей обручальных колец хотят золото (желтое, розовое и др.). Только 3,5% респондентов покупают серебро и менее 1% – платину. Важно, что почти 75% респондентов полагают, что делают выбор раз и навсегда и не планируют в будущем менять кольцо.  

Что касается цены, то половина россиян (49%) готовы потратить на пару колец от 10 до 30 тыс. рублей. Еще 29% вкладывают в эту покупку суммы побольше: 19% – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, 9% – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а 1% респондентов подошли к вопросу с особой щедростью и купили кольца на сумму от 100 тыс. до 250 тыс. рублей. Лишь 22% опрошенных потратили на обручальные кольца менее 10 тыс. рублей.

И еще интересный момент: чаще всего россияне вместе выбирают кольца (85%), лишь 11% колец были куплены одним из супругов. При этом при совместная покупка, согласно ответам респондентов, делает ее более радостной, чем когда кольца покупает только невеста или жених.

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